Paesaggi imbiancati e temperature in picchiata | da Camigliatello all' Aspromonte è arrivata la neve in Calabria

La Sila e l’Aspromonte si sono svegliati sotto una fitta coltre bianca: le nevicate attese hanno raggiunto le montagne calabresi già dalle prime ore del mattino, trasformando boschi e altipiani in scenari invernali. Le foto diffuse mostrano mandrie che si muovono tra gli alberi innevati e prati imbiancati, mentre una nevicata intensa continua a cadere senza sosta. Durante la notte il maltempo ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paesaggi imbiancati e temperature in picchiata: da Camigliatello all'Aspromonte è arrivata la neve in Calabria

Argomenti simili trattati di recente

Pochi fiocchi e paesaggi imbiancati dalla prima neve dell’inverno 2025 in #liguria , che ha creato paesaggi mozzafiato interessando in particolare le zone montuose della regione e le aree interne. L’allerta gialla per #neve , emessa solo per l’area di Ponente, - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno! o, meglio, ? Sì, la neve annunciata è arrivata! Che ne dite dei paesaggi imbiancati? State con noi: 08:30/12:30/18:30 Vocegiornale 09:30 Rassegna Stampa 10:05 VocePresente 21:30 Titoli di Coda Alta Fedeltà Streaming: voceca Vai su X

Paesaggi imbiancati e temperature in picchiata: da Camigliatello all'Aspromonte è arrivata la neve in Calabria - La Sila e l’Aspromonte si sono svegliati sotto una fitta coltre bianca : le nevicate attese hanno raggiunto le montagne calabresi già dalle prime ore del ... Riporta gazzettadelsud.it

Meteo: Temperature in picchiata, dall'Estate all'Autunno in 48 ore! - Le temperature saranno in picchiata nei prossimi giorni, tanto che nel giro di 48 ore passeremo da un clima d'Estate piena a uno prettamente ... Come scrive ilmeteo.it

Temperature in picchiata, Campobasso anticipa il via libera ai riscaldamenti - A causa delle basse temperature registrate negli ultimi giorni, la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte ha autorizzato l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio ... Riporta rainews.it