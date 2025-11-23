Padre ucciso a coltellate in casa | la madre accompagna il figlio a costituirsi
BRINDISI – Il delitto sarebbe stato compiuto in preda a un raptus. Il 41enne Alessandro Zullino ha trascorso la notte in carcere, con l'accusa di aver ucciso il padre 70enne, Cosimo Zullino. L'omicidio è stato commesso nella serata di sabato (22 novembre) in una villetta in via Dei Sarti, ai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Padre del pizzaiolo ucciso, 'scuse baby boss non sono sincere'. (v. "Babyboss a coetanei: "non vado fiero di..." delle 10.31) #ANSA Vai su Facebook
Il piccolo Elia ucciso dalla madre. Il padre aveva denunciato le intenzioni dell'ex compagna Vai su X
Uomo ucciso a coltellate in casa, il figlio fermato dai Carabinieri - Il figlio, 41 anni, sarebbe in cura presso un centro di igiene mentale ... Come scrive rainews.it
Cosimo ucciso a coltellate in casa dal figlio a Brindisi, l’omicidio davanti alla moglie sotto shock - Cosimo Zullino è stato ucciso in casa sua a Brindisi dal figlio 41enne ritrovato ancora sporco di sangue. Segnala fanpage.it
Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: il figlio in caserma - Questa sera, sabato 22 novembre, un uomo di 71 anni, Cosimo Zuillino, è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, ucciso a coltellat e. Scrive tg.la7.it