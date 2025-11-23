Padre e figlia di 4 anni italiani bloccati a Teheran | Mia moglie ha con sé i documenti della piccola Intervenga l’ambasciata

Open.online | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran ci sono un padre  e  una figliaitalianibloccati perché la  madre, iraniana, è scomparsa  con i  documenti della piccola. La vicenda del padre, Andrea Papale, di  Caltagirone  è riportata dal quotidiano La Sicilia ed è stata resa nota dagli avvocati  Vincenzo Randazzo  e  Valter Biscotti  che parlano di « emergenza consolare ». « Sono in Iran da 21 giorni – spiega – sono venuto qui a trovare mia figlia come regolarmente faccio da quando è stata avviata la separazione con la madre, che ha portato la bambina qui in Iran due anni fa irregolarmente.  Dieci giorni fa la madre è scomparsa, le autorità italiane e consolari mi hanno aiutato a rintracciare la madre che è  a Londra  nella nostra vecchia casa e starà lì ancora per due settimane. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Padre e figlia di 4 anni bloccati in Iran: istanza urgente all’ambasciata - CATANIA – Una bambina di quattro anni e suo padre, entrambi cittadini italiani, sarebbero bloccati in Iran dopo che la madre, una cittadina iraniana, si sarebbe resa irreperibile e avrebbe portato con ... Riporta msn.com

padre figlia 4 anniBloccato in Iran con la figlia di 4 anni, parla il siciliano Andrea Papale: «Mia moglie è scappata coi documenti» - La moglie, iraniana, nel frattempo è andata a Londra col passaporto della piccola. Scrive lasicilia.it

padre figlia 4 anniPadre e figlia di 4 anni siciliani bloccati a Teheran: «Intervenga l'ambasciata» - L’uomo, Andrea Papale, e la figlia Flora sono impossibilitati a rientrare in Italia dall'Iran proprio in seguito alla scomparsa della donna. Da lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Padre Figlia 4 Anni