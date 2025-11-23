Padre e figlia di 4 anni italiani bloccati a Teheran | Mia moglie ha con sé i documenti della piccola Intervenga l’ambasciata

In Iran ci sono un padre e una figlia, italiani, bloccati perché la madre, iraniana, è scomparsa con i documenti della piccola. La vicenda del padre, Andrea Papale, di Caltagirone è riportata dal quotidiano La Sicilia ed è stata resa nota dagli avvocati Vincenzo Randazzo e Valter Biscotti che parlano di « emergenza consolare ». « Sono in Iran da 21 giorni – spiega – sono venuto qui a trovare mia figlia come regolarmente faccio da quando è stata avviata la separazione con la madre, che ha portato la bambina qui in Iran due anni fa irregolarmente. Dieci giorni fa la madre è scomparsa, le autorità italiane e consolari mi hanno aiutato a rintracciare la madre che è a Londra nella nostra vecchia casa e starà lì ancora per due settimane. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Al centro dell'intevista il difficile rapporto padre figlia e le incomprensioni nate tra i due - facebook.com Vai su Facebook

Padre e figlia di 4 anni bloccati in Iran: istanza urgente all’ambasciata - CATANIA – Una bambina di quattro anni e suo padre, entrambi cittadini italiani, sarebbero bloccati in Iran dopo che la madre, una cittadina iraniana, si sarebbe resa irreperibile e avrebbe portato con ... Riporta msn.com

Bloccato in Iran con la figlia di 4 anni, parla il siciliano Andrea Papale: «Mia moglie è scappata coi documenti» - La moglie, iraniana, nel frattempo è andata a Londra col passaporto della piccola. Scrive lasicilia.it

Padre e figlia di 4 anni siciliani bloccati a Teheran: «Intervenga l'ambasciata» - L’uomo, Andrea Papale, e la figlia Flora sono impossibilitati a rientrare in Italia dall'Iran proprio in seguito alla scomparsa della donna. Da lasicilia.it