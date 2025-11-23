Ortona caduta di materiali da un edificio | senso unico in corso Matteotti

A causa del rischio di caduta di materiali da un fabbricato, a Ortona è stato istituito il senso unico di circolazione lungo corso Matteotti, nel tratto compreso tra piazza San Tommaso e via Cavour. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza e la viabilità, in seguito alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

