Oroscopo della settimana | Toro una settimana di decisioni liberatorie Passione in arrivo per la Vergine Scorpione | abbi il coraggio di dire la verità
Il cielo di fine novembre si apre con una luce più ampia: il Sole è entrato in Sagittario e l’energia si fa più dinamica, ottimista e orientata al movimento. Dopo settimane di introspezione, si torna a guardare avanti con più fiducia e con il desiderio di uscire dal guscio. La Luna attraversa Capricorno, Acquario, Pesci e infine Ariete, guidandoci attraverso un percorso che parte dalla concretezza, passa per il distacco e l’immaginazione, e si chiude con un ritrovato slancio personale. Il 30 novembre arriva un altro passaggio importante: Venere entra in Sagittario, portando entusiasmo nelle relazioni, leggerezza nei sentimenti, curiosità e apertura verso nuove possibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
