Ornella Vanoni Salvatores | Milano ha perso una voce indimenticabile

(LaPresse) “Un pezzo di Milano importante. Sapeva cantare e interpretare Milano. La città ha perso una voce indimenticabile, una persona bella“. Così Gabriele Salvatores, all’uscita dalla camera ardente di Ornella Vanoni allestita al Teatro Piccolo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

