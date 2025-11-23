Ornella Vanoni Salvatores | Milano ha perso una voce indimenticabile

(LaPresse) “Un pezzo di Milano importante. Sapeva cantare e interpretare Milano. La città ha perso una voce indimenticabile, una persona bella“. Così Gabriele Salvatores, all’uscita dalla camera ardente di Ornella Vanoni allestita al Teatro Piccolo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ornella Vanoni, Salvatores: "Milano ha perso una voce indimenticabile"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il feretro di Ornella Vanoni è arrivato al teatro Piccolo di Milano, accolto dagli applausi di decine di persone. L'artista considerava questo teatro un luogo del cuore dove era 'di casa' sul palcoscenico. Come da suo desiderio, espresso in diverse interviste, la bar Vai su Facebook

Ornella Vanoni, dieci canzoni per capire il segno che lasciato nella musica italiana 24plus.ilsole24ore.com/art/ornella-va… Vai su X

Salvatores alla camera ardente per Ornella Vanoni: «Una donna che ha saputo vivere la vita godendosela» - «Giusto ricordarla come una di noi, una donna che ha saputo vivere la vita mangiandosela, nel senso godendosela. Riporta msn.com

In 5 mila alla camera ardente di Ornella Vanoni, presenti anche Fazio e Segre. Il figlio: “Mamma ci lascia dopo una vita piena di musica e amore” - Per me Ornella ha rappresentato l’enormità che ha rappresentato per il mondo intero”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ornella Vanoni, oggi la camera ardente al Piccolo di Milano: oltre 5mila persone presenti – la diretta - Il feretro di Ornella Vanoni, morta venerdì 21 novembre all’età di 91 anni, è arrivato al Piccolo Teatro per la camera ardente, ad accoglierla il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura ... Come scrive msn.com