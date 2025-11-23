Ornella Vanoni lunga visita della senatrice Segre alla camera ardente

(LaPresse) Liliana Segre si è fermata a lungo alla camera ardente di Ornella Vanoni, l’icona della musica italiana morta venerdì all’età di 91 anni. All’uscita non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nella giornata di sabato la senatrice a vita aveva fatto consegnare a casa dell’artista un biglietto con scritto “Indimenticabile amica, con affetto Liliana”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ornella Vanoni, lunga visita della senatrice Segre alla camera ardente

