Ornella Vanoni l’omaggio di amici e colleghi vip Fiorella Mannoia | era un punto di riferimento Simona Ventura | la più grande di tutte
Milano, 23 novembre 2025 – Sono tanti gli amici e colleghi arrivati questa mattina a Milano, nel cuore della città, per salutare e rendere omaggio a Ornella Vanoni, l'artista scomparsa venerdì a 91 anni. Tra i primi ad arrivare alla camera ardente, allestita oggi e domani al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello, Fabio Fazio ed Emma Marrone. Poi Arisa, Fiorella Mannoia, Simona Ventura, Lella Costa e tanti altri. C'è chi ha scelto il silenzio, chi ha voluto ricordare l'artista con un aneddoto, un dettaglio della sua lunga carriera. Fiorella Mannoia: era un punto di riferimento. Fiorella Mannoia ha ricordato l'artista sottolineando che è stata "un punto di riferimento per ognuno e ognuna di noi, perché era il simbolo della della libertà, dell'irriverenza.
