Ornella Vanoni l’omaggio di amici e colleghi vip Fiorella Mannoia | era un punto di riferimento Simona Ventura | la più grande di tutte

Ilgiorno.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 novembre 2025 – Sono tanti gli amici e colleghi arrivati questa mattina a Milano, nel cuore della città, per salutare e rendere omaggio a Ornella Vanoni, l’artista scomparsa venerdì a 91 anni. Tra i primi ad arrivare alla camera ardente, allestita oggi e domani al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello, Fabio Fazio ed Emma Marrone. Poi Arisa, Fiorella Mannoia, Simona Ventura, Lella Costa e tanti altri. C’è chi ha scelto il silenzio, chi ha voluto ricordare l’artista con un aneddoto, un dettaglio della sua lunga carriera.  Fiorella Mannoia: era un punto di riferimento. Fiorella Mannoia ha ricordato l’artista sottolineando che è stata “un punto di riferimento per ognuno e ognuna di noi, perché era il simbolo della della libertà, dell'irriverenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ornella vanoni l8217omaggio di amici e colleghi vip fiorella mannoia era un punto di riferimento simona ventura la pi249 grande di tutte

© Ilgiorno.it - Ornella Vanoni, l’omaggio di amici e colleghi vip. Fiorella Mannoia: era un punto di riferimento. Simona Ventura: la più grande di tutte

Argomenti simili trattati di recente

ornella vanoni l8217omaggio amiciL’ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni ad Amici, Maria De Filippi: “Guardavamo i ragazzi insieme e sorridevi” - L'ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni risale a 10 giorni fa: nella puntata del 9 novembre, registrata il 6, è stata ospite di Amici ... Si legge su fanpage.it

L'ultima ospitata in tv di Ornella Vanoni ad Amici e non da Fazio, interviene Maria De Filippi: il messaggio - L'ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni non è stata a Che Tempo Che Fa ma ad Amici, il ricordo di Maria De Filippi ... Segnala virgilio.it

ornella vanoni l8217omaggio amiciOrnella Vanoni, la camera ardente al Piccolo. Da Emma a Fabio Fazio, l'ultimo saluto degli amici. La bara "semplice" e una sua canzone in sottofondo - Nel quartiere di Brera dove viveva la conoscevano tutti e per tutti aveva sempre un sorriso. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ornella Vanoni L8217omaggio Amici