Milano, 23 novembre 2025 – “Io non ho mai studiato, sono una cialtrona. Adesso posso darmi un sacco di arie, i miei sarebbero impazziti dalla gioia a sapere che ho una laurea. È giusto avermela data? Io non ho mai presunzione di me. Ci sono degli artisti che hanno degli ego pazzeschi, io questo ego sono anni che lo aspetto. Ormai è tardi. Non l’ho mai avuto. Sono stata felice, sono stata contenta, mi sono sentita in certe tournée molto riuscita, ho fatto degli incontri straordinari come Paolo (Fresu, ndr ), Mahmood, Fazio, Lavezzi. Ma l’inizio è stato drammatico, ero ignorante in una maniera terrificante”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ornella Vanoni, l’eterna ragazza che sapeva parlare alla Gen Z: “Bisogna accettare la trap”