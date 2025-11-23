Ornella Vanoni l’eterna ragazza che sapeva parlare alla Gen Z | Bisogna accettare la trap
Milano, 23 novembre 2025 – “Io non ho mai studiato, sono una cialtrona. Adesso posso darmi un sacco di arie, i miei sarebbero impazziti dalla gioia a sapere che ho una laurea. È giusto avermela data? Io non ho mai presunzione di me. Ci sono degli artisti che hanno degli ego pazzeschi, io questo ego sono anni che lo aspetto. Ormai è tardi. Non l’ho mai avuto. Sono stata felice, sono stata contenta, mi sono sentita in certe tournée molto riuscita, ho fatto degli incontri straordinari come Paolo (Fresu, ndr ), Mahmood, Fazio, Lavezzi. Ma l’inizio è stato drammatico, ero ignorante in una maniera terrificante”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Vasco Rossi. Ornella Vanoni · Ogni volta. Splendida Ornella Vanoni ? …autentica, sorprendente, ironica… Unica. Grazie di tutto! - facebook.com Vai su Facebook
Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Ornella Vanoni Vai su X
È morta Ornella Vanoni, se ne va “una bellissima ragazza”, il serpente con la luccicanza e mani senza fine – Il ritratto - Cantante, attrice e icona della musica italiana, Ornella Vanoni ci lascia poco prima del suo 91° compleanno che avrebbe festeggiato il 22 settembre ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Da Sergio Mattarella a Maria De Filippi, i messaggi per Ornella Vanoni: "Eternerai" - Immancabile il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha espresso il suo "cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, intellettuale, artista colta e versatile, interprete ... Lo riporta today.it
Addio Ornella Vanoni, mito della musica italiana - Ornella Vanoni aveva 91 anni compiuti il 22 settembre ma già da tempo era un vero mito, rinato ultimamente grazie alla sua presenza fissa nelle domeniche di Che tempo che fa, dove esprimeva la sua sim ... Secondo msn.com