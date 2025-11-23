??????Milano, 22 novembre 2025 – Adesso l’anticonformismo di massa è diventato il nuovo conformismo. Ma nell’Italia di Ornella Vanoni, classe 1934, morta venerdì notte, studi dalle Orsoline e poi in collegi altrettanto benpensanti all’estero, molti suoi comportamenti e canzoni e amori apparvero insoliti o scioccanti, perfino scandalosi. Tanto più che lei non li ha mai nascosti né ostentati: soltanto vissuti. Un dire, fare, baciare (e anche lettera e testamento, come da ultime volontà raccontate in diretta tivù: “Il regalo perfetto? Una bara. Nell’attesa si utilizza come cassapanca”), praticato e raccontato con quella leggerezza calviniana che in questo Paese sussiegoso tutti invocano e nessuno pratica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ornella Vanoni lavorava a un nuovo pezzo con Gino Paoli. Una vita oltre le convenzioni