Ornella Vanoni la camera ardente si apre sulle note di ' Domani è un altro giorno'

(LaPresse) Sulle note di ‘ Domani è un altro giorno ‘, la camera ardente di Ornella Vanoni è stata aperta nella sala Grassi del Piccolo Teatro a Milano. La bara in legno chiaro della regina della musica italiana – scomparsa venerdì a 91 anni – è stata posta sotto il palco, circondata da due cuscini di girasoli e una corona di rose bianche. Attorno al feretro i gonfaloni della città e della Regione Lombardia. La camera ardente è stata aperta dopo un breve momento di raccoglimento con i familiari, il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ornella Vanoni, la camera ardente si apre sulle note di 'Domani è un altro giorno'

