Ornella Vanoni la camera ardente al Piccolo teatro

Cms.ilmanifesto.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, tra questi quello di Paolo Fresu, al quale l’artista milanese ha chiesto di suonare al suo funerale: «Ornella . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

ornella vanoni la camera ardente al piccolo teatro

© Cms.ilmanifesto.it - Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo teatro

Altri contenuti sullo stesso argomento

ornella vanoni camera ardenteLa camera ardente per Ornella Vanoni sarà al Piccolo Teatro Grassi di Milano: gli orari per il pubblico - La camera ardente per Ornella Vanoni, scomparsa nella serata di ieri, sarà aperta al Piccolo Teatro di Milano, nelle giornate di domenica e lunedì ... fanpage.it scrive

ornella vanoni camera ardenteI funerali di Ornella Vanoni saranno celebrati lunedì a Milano - I funerali di Ornella Vanoni saranno celebrati lunedì alle ore 15 nella chiesa di San Marco a Milano, nel quartiere Brera, dove la diva viveva. Si legge su rockol.it

ornella vanoni camera ardenteOrnella Vanoni, Sala: “Proposto alla famiglia camera ardente a Palazzo Marino o al Piccolo” - Il sindaco di Milano offre soluzioni per l'ultimo saluto alla grande artista scomparsa venerdì a 91 anni: "La scelta spetta alla famiglia" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ornella Vanoni Camera Ardente