"Mi mancherà la sua generosità, era donna diretta, sarcastica e ironica, parlavamo per ore. Era unica la più grande di tutti. Ci mancherà tantissimo ma lei è immortale, come la sua musica. Domani è un altro giorno è la canzone della mia vita". Così Simona Ventura, a margine della camera ardente di Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ornella Vanoni, la camera ardente a Milano. Simona Ventura: "Era unica, mi mancherà"

