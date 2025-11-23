Ornella Vanoni i suoi ultimi istanti di vita | Cos' ha chiesto Lavezzi crolla
Dopo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni, la serata dei Siae Music Awards è stata ripensata e interamente dedicata alla sua memoria. In apertura, il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi, Mogol e Mario Lavezzi, invitati sul palco da Amadeus che per il secondo anno consecutivo ha condotto, hanno condiviso con il pubblico un ricordo personale dell'artista, sottolineandone la straordinaria eredità artistica e umana. Nel corso della cerimonia, ogni vincitore ha pronunciato una parola simbolica che rappresenta Ornella, trasformando l'evento in un commosso omaggio. Fiorella Mannoia, ospite d'eccezione della serata, ha interpretato alcuni brani resi celebri da Ornella Vanoni e Terra Mia di Pino Daniele, a cui è andato il Premio Speciale 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il feretro di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro, applauso dei milanesi. Aperta la camera ardente, presente il sindaco Sala: "Lei rappresenta la milanesità. Troveremo formule per ricordare il suo insegnamento" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica Vai su Facebook
Pacifico: “Un anno e mezzo accanto a Ornella Vanoni, tra ricordi e battute implacabili” Vai su X
Le ultime ore di Ornella Vanoni: il gelato e il malore improvviso - L'amico Mario Lavezzi ha rivelato gli ultimi istanti della cantante nella sua casa di Milano. libero.it scrive
Ornella Vanoni, gli ultimi istanti di vita raccontati da Mario Lavezzi - A distanza di poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, l’amico di sempre Mario Lavezzi racconta gli ultimi istanti di vita della celebre artista, che si è spenta all’età di 91 anni. Da novella2000.it
Mario Lavezzi racconta gli ultimi istanti di vita di Ornella Vanoni: “Ha chiesto un gelato e poi è morta” - Nel corso di un evento organizzato da SIAE, il produttore e amico di Ornella Vanoni ha raccontato i suoi ultimi istanti di vita: "È quello che lei ... fanpage.it scrive