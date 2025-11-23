Ornella Vanoni i suoi ultimi istanti di vita | Cos' ha chiesto Lavezzi crolla

Dopo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni, la serata dei Siae Music Awards è stata ripensata e interamente dedicata alla sua memoria. In apertura, il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi, Mogol e  Mario Lavezzi, invitati sul palco da Amadeus che per il secondo anno consecutivo ha condotto, hanno condiviso con il pubblico un ricordo personale dell'artista, sottolineandone la straordinaria eredità artistica e umana. Nel corso della cerimonia, ogni vincitore ha pronunciato una parola simbolica che rappresenta Ornella, trasformando l'evento in un commosso omaggio. Fiorella Mannoia, ospite d'eccezione della serata, ha interpretato alcuni brani resi celebri da Ornella Vanoni e Terra Mia  di Pino Daniele, a cui è andato il Premio Speciale 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

