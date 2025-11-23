(LaPresse) “Era doveroso venirla a salutare. Ha vissuto in maniera lucida fino agli ultimi istanti. Forse una morte più dolce non si poteva avere”. Così Fiorella Mannoia a margine della camera ardente di Ornella Vanoni. “Ci sono stati episodi, tante volte abbiamo cantato insieme; tanti palchi abbiamo condiviso. Tanti ricordi; quelli più divertenti li tengo per me. In camerino invece? Sono cose che non si possono ripete”, ha concluso Mannoia all’uscita dal Piccolo Teatro di Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia: "Doveroso venirla a salutare"