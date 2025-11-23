Ornella Vanoni Fiorella Mannoia alla camera ardente | Un punto di riferimento era il simbolo della libertà e dell’irriverenza – Video

Ornella Vanoni “è stata un punto di riferimento per ognuno e ognuna di noi, perché Ornella era il simbolo della libertà, dell’irriverenza. Era una donna colta, era una donna elegante, era una donna libera. Ecco, era una donna libera e una cantante straordinaria”. Questo il ricordo di Fiorella Mannoia, all’uscita dalla camera ardente di Ornella Vanoni, allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano. “Era doveroso venirla a salutare. Ha vissuto in maniera lucida fino agli ultimi istanti. Forse una morte più dolce non si poteva avere”, ha detto Mannoia, ricordando le ”tutte le telefonate che ci siamo fatte e anche i momenti divertenti perché era molto ironica e la battuta non le mancava mai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

