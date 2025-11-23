Ornella Vanoni Fiorella Mannoia alla camera ardente | Un punto di riferimento era il simbolo della libertà e dell’irriverenza – Video
Ornella Vanoni “è stata un punto di riferimento per ognuno e ognuna di noi, perché Ornella era il simbolo della libertà, dell’irriverenza. Era una donna colta, era una donna elegante, era una donna libera. Ecco, era una donna libera e una cantante straordinaria”. Questo il ricordo di Fiorella Mannoia, all’uscita dalla camera ardente di Ornella Vanoni, allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano. “Era doveroso venirla a salutare. Ha vissuto in maniera lucida fino agli ultimi istanti. Forse una morte più dolce non si poteva avere”, ha detto Mannoia, ricordando le ”tutte le telefonate che ci siamo fatte e anche i momenti divertenti perché era molto ironica e la battuta non le mancava mai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
#OrnellaVanoni L'ultimo saluto a Milano: aperta la camera ardente al Piccolo Teatro. In tantissimi stanno rendendo omaggio alla regina della musica italiana: ci sono cittadini, ma anche tanti esponenti del mondo della musica, della cultura, dello spettacolo e - facebook.com Vai su Facebook
#OrnellaVanoni: i funerali lunedì pomeriggio a Milano, da domani la camera ardente al Piccolo, il teatro di Giorgio Strehler, suo grande amore e maestro d'arte. Vai su X
Ornella Vanoni, l’omaggio di amici e colleghi vip. Fiorella Mannoia: era un punto di riferimento. Simona Ventura: la più grande di tutte - Tra i primi ad arrivare alla camera ardente al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello, Fabio Fazio ed Emma Marrone. Segnala ilgiorno.it
Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo. La bara "semplice" e una sua canzone in sottofondo. Fiorella Mannoia: «I nostri discorsi in camerino? Irripetibili» - Nel quartiere di Brera dove viveva la conoscevano tutti e per tutti aveva sempre un sorriso. Si legge su ilmessaggero.it
Anche Emma Marrone e Fiorella Mannoia alla camera ardente di Ornella Vanoni - Presente anche Fabio Fazio, Fiorella Mannoia, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e l'attrice Lella Costa. Riporta tio.ch