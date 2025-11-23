Ornella Vanoni e il potere degli abbracci | le parole diventate virali dopo la sua scomparsa VIDEO

Dopo la scomparsa di Ornella Vanoni sui social è tornato virale un video del 2024 nel quale l'artista, ospite di Che tempo che fa, parla della bellezza degli abbracci e del loro potere di "sciogliere i nodi" della vita. A Fabio Fazio, la cantante aveva detto: "Per me l'abbraccio è la cosa più bella che si possa avere tra due persone. Due amici per esempio, due grandi amici che si abbracciano, si stringono, è come se volessero proteggersi. L'abbraccio scioglie tutti i nodi che hai dentro, perché tutti abbiamo dei nodi. La vita non è facile, anzi è difficile, ma insomma per alcuni soprattutto la vita non è facile.

