Ornella Vanoni e il legame con Sarzana innamorata della Cittadella
Sarzana (La Spezia), 23 novembre 2025 – La cena nel solito ristorante sotto il portico di piazza Matteotti e poi la passeggiata nelle vie del centro per raggiungere la Fortezza Firmafede. La Cittadella era infatti uno dei luoghi del cuore di Ornella Vanoni, da tempo presenza abituale in città. L’aveva conosciuta diversi anni quando venne ospite della storica rassegna musicale Sconfinando che per anni ha caratterizzato l’estate culturale intervenendo come ospite al concerto del violinista Alessandro Quarta. Qualche anno dopo fu poi protagonista di un indimenticabile concerto in piazza Matteotti insieme al compagno artistico per eccellenza: Gino Paoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
