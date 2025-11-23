Ornella Vanoni e il legame con Sarzana innamorata della Cittadella

Lanazione.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarzana (La Spezia), 23 novembre 2025 – La cena nel solito ristorante sotto il portico di piazza Matteotti e poi la passeggiata nelle vie del centro per raggiungere la Fortezza Firmafede. La Cittadella era infatti uno dei luoghi del cuore di Ornella Vanoni, da tempo presenza abituale in città. L’aveva conosciuta diversi anni quando venne ospite della storica rassegna musicale Sconfinando che per anni ha caratterizzato l’estate culturale intervenendo come ospite al concerto del violinista Alessandro Quarta. Qualche anno dopo fu poi protagonista di un indimenticabile concerto in piazza Matteotti insieme al compagno artistico per eccellenza: Gino Paoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ornella vanoni e il legame con sarzana innamorata della cittadella

© Lanazione.it - Ornella Vanoni e il legame con Sarzana, “innamorata della Cittadella”

Altre letture consigliate

ornella vanoni legame sarzanaOrnella Vanoni e il legame con Sarzana, “innamorata della Cittadella” - Sarzana (La Spezia), 23 novembre 2025 – La cena nel solito ristorante sotto il portico di piazza Matteotti e poi la passeggiata nelle vie del centro per raggiungere la Fortezza Firmafede. Riporta lanazione.it

ornella vanoni legame sarzanaOrnella Vanoni e il suo legame con Bologna: "Qui mi divertivo come una pazza" - Sotto le due torri la cantautrice, spenta a 91 anni, si era esibita l'ultima volta al Teatro Comunale ... Si legge su bolognatoday.it

ornella vanoni legame sarzanaI luoghi del cuore di Ornella Vanoni, dalle città all’amore infinito per il mare - Addio a Ornella Vanoni: un viaggio emozionante tra i luoghi del cuore della cantante milanese amata da intere generazioni, dalle origini alle mete delle sue vacanze al mare. Scrive siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Ornella Vanoni Legame Sarzana