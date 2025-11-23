Milano, 23 novembre 2025 – Amici, colleghi, fan. Sono tantissime le persone compostamente in fila per l’ultimo saluto a Ornella Vanoni. La cantante, icona di Milano, si è spenta venerdì sera, nella sua abitazione cittadina, a 91 anni. Il feretro è arrivato questa mattina, poco prima delle 10, al Piccolo Teatro Grassi di Milano, dove è stata allestita la camera ardente, accolto da un lungo applauso. Ad attenderlo anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi. La camera ardente rimarrà aperta oggi fino alle 14 e domani dalle 10 alle 13. Poi alle 15 verranno celebrati i funerali nella chiesa di San Marco a Brera, nel quartiere dove viveva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ornella Vanoni, amici e vip alla camera ardente. Fiorella Mannoia: "Colta, elegante e libera". Memo Remigi: "A lei devo la mia carriera"