Ornella Vanoni amici e vip alla camera ardente Fiorella Mannoia | Colta elegante e libera Memo Remigi | A lei devo la mia carriera

Ilgiorno.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 novembre 2025 –  Amici, colleghi, fan. Sono tantissime le persone compostamente in fila per l’ultimo saluto a Ornella Vanoni.  La cantante, icona di Milano, si è spenta venerdì sera, nella sua abitazione cittadina, a 91 anni.  Il feretro è arrivato questa mattina, poco prima delle 10,  al Piccolo Teatro Grassi di Milano, dove è stata allestita la camera ardente, accolto  da un lungo applauso.  Ad attenderlo anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi.  La camera ardente rimarrà aperta oggi fino alle 14 e domani dalle 10 alle 13. Poi alle 15 verranno celebrati i funerali nella chiesa di San Marco a Brera, nel quartiere dove viveva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

