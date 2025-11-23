ornella una di famiglia

Ornella. Un nome così tradizionale per un personaggio così moderno. Ornella Vanoni non se ne andrà mai. Rimarrà nel celeberrimo “Non so se arrivo a Natale” proclamato dal suo scranno televisivo alla corte di Fabio Fazio e diventato una sorta di refrain utilizzato da chi si sente stanco e stressato e lo vuole comunicare con ironia agli amici. Una foto combo con alcuni scatti non datati dell'archivo dell'Ansa mpstra Ornella vanoni durante diversi momenti della sua lunga carriera. La cantate e' scomparsa a Milano all'età di 91 anni. Roma, 22 novembre 2025. ANSA Rimarrà in “Scelophanalo”, scioglilingua involontario pronunciato mentre stava donando a ‘Domenica In’ il suo ultimo disco a Mara Venier. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

