La puntata odierna di Domenica In è stata interamente dedicata da Mara Venier al ricordo di Ornella Vanoni, scomparsa venerdì all'età di 91 anni. Un omaggio sentito, costruito attraverso testimonianze, ricordi personali e parole cariche di emozione. La conduttrice ha raccontato in apertura come ha appreso la notizia della morte dell'artista. «Erano le 23.30 – ha detto Venier – quando un mio amico mi ha mandato un messaggio. Io non volevo crederci, pensavo fosse una fake news». «Sono andata a controllare sui social, a cercare ovunque, perché speravo che non fosse vero», ha aggiunto la conduttrice.

"Ornella è morta così". Maria Venier, il dolore in diretta a Domenica In: lacrime