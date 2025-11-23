Oreggia senza mezzi termini su Comolli | Lui il responsabile delle brutte figure della Juve Parole forti dopo il pari del Franchi

Oreggia critica Comolli: il pareggio è un'ennesima brutta figura. Il problema è la rosa costruita dall'AD la scorsa estate, non il tecnico. Il giornalista Vittorio Oreggia, attraverso il suo profilo X, ha lanciato una critica feroce alla Juventus dopo l'ennesimo risultato negativo. L'opinionista ha definito la prestazione contro l'ultima in classifica come l'ennesima brutta figura della Juventus, spostando l'attenzione dall'allenatore alla qualità intrinseca della rosa. Oreggia ha utilizzato un'iperbole forte per spiegare la sua tesi. L'idea è che l'allenatore non sia il vero problema. Questa frase demolisce la narrativa che attribuisce la colpa solo a Luciano Spalletti o al suo predecessore, Igor Tudor.

