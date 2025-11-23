Operaio muore schiacciato da un muletto

Today.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 47 anni, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal muletto mentre operava all'interno di un'azienda che lavora materiale plastico.L'incidente mortaleL'incidente è avvenuto in via Martiri Belfiore a Sant'Apollinare, provincia. 🔗 Leggi su Today.it

operaio muore schiacciato da un muletto

© Today.it - Operaio muore schiacciato da un muletto

