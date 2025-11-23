Operaio muore schiacciato da un muletto
Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 47 anni, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal muletto mentre operava all'interno di un'azienda che lavora materiale plastico.L'incidente mortaleL'incidente è avvenuto in via Martiri Belfiore a Sant'Apollinare, provincia. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SANT’APOLLINARE (RO) - SCHIACCIATO DAL MULETTO, OPERAIO MUORE A 47 ANNI È il terzo morto sul lavoro in meno di un mese in provincia di Rovigo. L’incidente oggi pomeriggio in un’azienda che lavora materiale plastico a Sant’Apollinare. L’operai - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio mortale in un frantoio di Bisceglie. Muore operaio di 26 anni Vai su X
Rovigo, operaio di 47 anni muore schiacciato da un muletto - L’incidente è avvenuto a Sant’Apollinare in una ditta che tratta materiale plastico. Si legge su rainews.it
Incidente sul lavoro nel Rodigino: operaio 47enne muore schiacciato dal muletto - È rimasto schiacciato dal muletto mentre operava all’interno di un’azienda che lavora materiale plastico. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Rovigo, incidente sul lavoro in una ditta di materiale plastico: muore operaio di 47 anni schiacciato dal muletto - È il secondo in pochi giorni in provincia: una settimana fa un lavoratore morì precipitando da un capannone ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it