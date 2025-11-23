One More Time l’Ep degli Aerosmith con Yungblud
foto di Ross Halfin NEW YORK – Gli Aerosmith, vincitori di numerosi Grammy® Award e membri della Rock and Roll Hall of Fame®, e l’artista britannico Yungblud, candidato ai Grammy® e vincitore di numerosi dischi di Platino, hanno pubblicato il loro EP in collaborazione, “One More Time”. Segna il ritorno discografico degli Aerosmith dopo oltre dodici anni ed è una raccolta di cinque brani che riunisce due generazioni di rock ‘n’ roll in quattro canzoni originali scritte dagli Aerosmith e Yungblud. Tyler e Yungblud, in duetto in ogni brano e con la chitarra caratteristica di Joe Perry a guidare il sound, hanno scritto e registrato quattro brani inediti, oltre a riproporre insieme il classico degli Aerosmith “Back in the Saddle”, presentato qui in una versione remixata del 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
