Omicidio del 19enne a Napoli la Polizia ferma un ragazzo di 15 anni
Ha solo 15 anni il napoletano fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di omicidio aggravato in relazione all’omicidio del 19enne Marco Pio Salomone, avvenuto nelle prime ore di ieri, sabato 22 novembre, nel quartiere Arenaccia del capoluogo campano. Il minorenne è accusato anche di porto e detenzione illegali di arma da fuoco. Le indagini condotte dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Feedpress.me
