Omaggio a Ornella Vanoni | La sua Magia in Che Tempo Che Fa
Scopri come "Che tempo che fa" celebrerà Ornella Vanoni, una delle artiste più talentuose della musica italiana, che ha saputo lasciare un'impronta indelebile nel panorama musicale del nostro Paese. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
L'omaggio sui social del musicista, che vive a Varese, alla grande artista milanese scomparsa venerdì sera LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/11/il-ricordo-di-memo-remigi-e-innamorati-a-milano-grazie-ornella-per-aver-creduto-nella-mia-canzone/24 Vai su Facebook
Ornella, il nostro omaggio per te Alle 17.45 qui sul Nove, prima dell’attesa puntata di #CTCF, andrà in onda “Senza Fine”, il documentario su #OrnellaVanoni diretto da Elisa Fuksas. Vai su X
Domenica In: Tributo Emozionante a Ornella Vanoni che Incanta il Pubblico - Domenica In rende omaggio a Ornella Vanoni con un episodio speciale ricco di ricordi e tributi da parte di amici e colleghi. Da notizie.it
Domenica In: A Thrilling Tribute to Ornella Vanoni glädjer publiken - Domenica In rende omaggio a Ornella Vanoni con un episodio speciale ricco di ricordi e tributi da parte di amici e colleghi. Lo riporta notizie.it
L'Ultimo Addio a Ornella Vanoni: Milano Rende Omaggio all'Icona della Musica Italiana - Milano ha iniziato il suo ultimo, commosso addio a Ornella Vanoni, l'icona della musica italiana scomparsa venerdì all'età di 91 anni. Lo riporta dailyexpress.it