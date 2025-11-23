Oltre il 15 per cento dei motorini viola il codice della strada
Nei giorni scorsi la polizia locale del Comune di Trieste ha controllato 146 tra ciclomotori e motocicli, facendo emergere 23 violazioni rispetto alle caratteristiche costruttive e sulle dotazioni obbligatorie di questi veicoli, portando in quattro casi al ritiro dei documenti di circolazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
