Nei giorni scorsi la polizia locale del Comune di Trieste ha controllato 146 tra ciclomotori e motocicli, facendo emergere 23 violazioni rispetto alle caratteristiche costruttive e sulle dotazioni obbligatorie di questi veicoli, portando in quattro casi al ritiro dei documenti di circolazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Oltre il 15 per cento dei motorini viola il codice della strada