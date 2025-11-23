Olanda droni vicino all' aeroporto di Eindhoven | voli fermati per due ore

Tgcom24.mediaset.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità attivano i sistemi anti-drone dopo vari avvistamenti nell’area aeroportuale. Polizia e Marechaussee sul posto per verifiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

olanda droni vicino all aeroporto di eindhoven voli fermati per due ore

© Tgcom24.mediaset.it - Olanda, droni vicino all'aeroporto di Eindhoven: voli fermati per due ore

