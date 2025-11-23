Odissea sui binari | il cambio di stazione da Centrale a Porta Garibaldi e oltre un’ora di viaggio da Milano a Lecco fanno infuriare i pendolari
Lecco, 23 novembre 2025 – L’orario non cambia, ma cambia la stazione di partenza. Milano Porta Garibaldi, invece che la Centrale. Con l’entrata in vigore dell’orario invernale dal 15 dicembre, il treno 24884 che ora parte dalla Centrale alle 22.52 per arrivare a Lecco alle 23.58 dopo aver fatto tappa in tutte le stazioni della linea, e che è il penultimo della sera, partirà dalla stazione di Milano Porta Garibaldi. Sembra una modifica da poco, invece non lo è, specie per i passeggeri che arrivano da lontano o viaggiano con i treni ad alta velocità. Treni olimpici anche di notte: i diretti per Tirano al raddoppio e convogli oltre la mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
