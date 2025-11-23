Obiettivo del Liverpool Kees Smit – Soccer News
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, il Liverpool sarebbe interessato a ingaggiare Kees Smit dall’AZ Alkmaar Esperto di calcio. Il giornalista Pete O’Rourke ha detto: “Sì, sono sicuro che il Liverpool, come molti dei migliori club europei, stanno guardando Smit. “È molto apprezzato, visto come uno dei migliori giovani olandesi emersi negli ultimi anni, ha solo 19 anni ma è un giocatore fondamentale in quella squadra dell’AZ. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Juventus su #Konaté : il difensore del #Liverpool è un obiettivo #europacalcio Vai su X
Il Napoli potrebbe tornare sull'obiettivo Federico Chiesa Secondo quanto riportato da Il Mattino, la dirigenza azzurra starebbe nuovamente pensando all'esterno del Liverpool, non proprio centralissimo nelle rotazioni di Slot L'affare potrebbe andare in - facebook.com Vai su Facebook
Kees Smit, i video su Lampard e le offerte della Liga - Una chiesa in stile gotico, un bosco da campeggio con piste ciclabili, un circolo di golf. Come scrive corrieredellosport.it
Kees Smit - Il centrocampista del AZ Kees Smit ha giocato nella maggior parte delle partite del club in Eredivisie nel 2024/2025, avendo collezionato 20 presenze, per un totale di 1145 minuti. Scrive corrieredellosport.it
Chi è Kees Smit, il "Pedri olandese" che piace in Italia - Classe 2006 dell'Az Alkmaar, dopo un Europeo Under 19 vinto da protagonista è nella lista di mezza Europa. Si legge su msn.com