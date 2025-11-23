Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, il Liverpool sarebbe interessato a ingaggiare Kees Smit dall’AZ Alkmaar Esperto di calcio. Il giornalista Pete O’Rourke ha detto: “Sì, sono sicuro che il Liverpool, come molti dei migliori club europei, stanno guardando Smit. “È molto apprezzato, visto come uno dei migliori giovani olandesi emersi negli ultimi anni, ha solo 19 anni ma è un giocatore fondamentale in quella squadra dell’AZ. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Obiettivo del Liverpool Kees Smit – Soccer News