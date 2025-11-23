Pesaro, 23 novembre 2025 – Cinquant’anni d’amore, tra emozioni, gioie ma anche inevitabili difficoltà, sempre vissuti mano nella mano. Mezzo secolo di vita insieme che 154 coppie hanno voluto celebrare all’unisono ritrovandosi ieri all’ Auditorium Scavolini per ‘Le Nozze d’Oro dei Pesaresi 1975–2025’, l’evento promosso dal Comune per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Un omaggio della città a queste affiatatissime coppie, iniziato con uno spettacolo a loro dedicato, tra musica, sketch teatrali ed immagini della Pesaro degli anni ’70 per un vero e proprio amarcord. Seduti in platea alcuni sposi hanno raccontato il momento in cui è sbocciato il loro amore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nozze bis, 50 anni dopo: “Rinnovate le promesse?”. Il sì corale di 154 coppie tra sorrisi e lacrime