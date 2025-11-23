Novate Milanese tradito da un atteggiamento sospetto durante un controllo | in casa nasconde chili di droga
Novate Milanese (Milano) – Con sè aveva due dosi di hashish che probabilmente doveva consegnare ad un cliente. Il resto della droga lo nascondeva nella sua abitazione: 2,55 kg di hashish, suddivisi in 26 panetti, 2,87 kg di cocaina suddivisi in 6 panetti tutti nascosti in uno zainetto. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti i carabinieri della stazione di Novate milanese hanno arrestato un 58enne, italiano, censurato. L'uomo è stato fermato in via Vittorio Veneto, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio da parte dei militari della locale stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
