Norme troppo rigide e sosta selvaggia Firenze è la prima città italiana a dire basta ai monopattini a noleggio

Firenze come Parigi, Madrid e Praga dice addio ai monopattini elettrici a noleggio. Dal primo aprile 2026, infatti, terminerà definitivamente la sperimentazione del servizio sharing avviata nel 2020. Dopo due proroghe, Palazzo Vecchio – con una delibera firmata dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio – ha stabilito che non verrà attivato un nuovo servizio stabile. Perché dice no ai monopattini?. La scelta si fonda su due aspetti principali: sicurezza e decoro urbano. Il nuovo Codice della strada impone ai conducenti l’obbligo del casco a qualsiasi età, un contrassegno identificativo, l’assicurazione e il divieto di uscire dai centri urbani. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Stop ai monopattini a noleggio. Impossibile garantire il rispetto delle norme sul casco obbligatorio. E troppo caotico il servizio. Dal 1° aprile 2026 il Comune di Firenze ha deciso di mandare in pensione lo sharing dei monopattini. Dopo due proroghe, a fine me - facebook.com Vai su Facebook

Quando capirete che Ursula lavora per altri, sarà sempre troppo tardi. Vai su X

«Norme troppo rigide e sosta selvaggia», Firenze è la prima città italiana a dire basta ai monopattini a noleggio - Dal primo aprile 2026, infatti, terminerà definitivamente la sperimentazione del servizio sharing avviata nel 2020. Segnala open.online

"Norme troppo rigide sulle sabbie dragate" - L'articolo tratta delle sabbie dragate in Toscana e l'intervento della Lega per difendere il litorale e chiedere chiarimenti su progetti e finanziamenti regionali. Si legge su lanazione.it