Non devi andare dall’altro lato del mondo per vedere paesaggi meravigliosi: in Italia abbiamo il bosco più colorato del mondo, un luogo a dir poco magico. Noi italiani siamo un po’ esterofili, ammettiamolo. Spesso andiamo dall’altro lato del mondo a trascorrere le vacanze o, anche quando abbiamo solo un weekend libero, ci piace prenotare un volo per visitare qualche capitale europea. Il ché va benissimo: viaggiare è sempre un’esperienza che arricchisce e il mondo è pieno di meraviglie da scoprire. Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Non ti hanno mai detto che in Italia si nasconde il bosco più colorato del mondo? Un luogo magico con sculture naturali che sembrano vive