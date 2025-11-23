Non c’è Sinner ma l’Italia del tennis fa la storia e vince la terza Coppa Davis di fila che però si rompe
L’Italia era senza Sinner, la Spagna senza Alcaraz. Eppure, la sfida è stata strabiliante e gli azzurri hanno fatto la storia. La gioia per la conquista della terza Coppa Davis consecutiva si è trasformata in un momento tragicomico per la squadra italiana di tennis. Dopo la vittoria contro la Spagna, che ha consegnato agli azzurri il loro terzo titolo di fila nella prestigiosa competizione, i festeggiamenti hanno preso una piega inaspettata. Nell’euforia del momento, durante le celebrazioni in campo, il trofeo è caduto ed è andato in pezzi. Berrettini, Cobolli e i loro compagni di squadra, travolti dalla felicità, hanno letteralmente smontato la coppa in un incidente che ha lasciato tutti sorpresi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
