Nigeria cinquanta studenti fuggono ai rapitori e tornano dai genitori

Feedpress.me | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquanta degli oltre 300 studenti rapiti da una scuola cattolica in Nigeria sono sfuggiti ai loro sequestratori, ha dichiarato un gruppo cristiano in una nota. «Abbiamo ricevuto buone notizie: cinquanta alunni sono fuggiti e si sono riuniti ai loro genitori», ha spiegato l'Associazione Cristiana della Nigeria, aggiungendo che la fuga è avvenuta tra venerdì e ieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

