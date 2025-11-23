Nigeria cinquanta studenti fuggono ai rapitori e tornano dai genitori

Cinquanta degli oltre 300 studenti rapiti da una scuola cattolica in Nigeria sono sfuggiti ai loro sequestratori, ha dichiarato un gruppo cristiano in una nota. «Abbiamo ricevuto buone notizie: cinquanta alunni sono fuggiti e si sono riuniti ai loro genitori», ha spiegato l'Associazione Cristiana della Nigeria, aggiungendo che la fuga è avvenuta tra venerdì e ieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nigeria, cinquanta studenti fuggono ai rapitori e tornano dai genitori

Approfondisci con queste news

Mi colpisce il silenzio su ciò che sta avvenendo in Nigeria. Oltre trecento studenti sono stati rapiti da una scuola cattolica solo per la propria fede. Non c’è nessuno che apre bocca, nessuno che fa una manifestazione, nessuno che si indigna. Ma trecento stude Vai su Facebook

Nigeria. Scuole nel mirino. Rapiti 300 studenti di un istituto cattolico Timore per le sorti dei ragazzi e per i 12 insegnanti Federico Piana, @oss_romano Vai su X

Gruppo cristiano, fuggiti 50 studenti rapiti in Nigeria - Cinquanta degli oltre 300 studenti rapiti da una scuola cattolica in Nigeria sono sfuggiti ai loro sequestratori, ha dichiarato un gruppo cristiano in una nota. Riporta ansa.it

Nigeria, cinquanta studenti fuggono ai rapitori e tornano dai genitori - Cinquanta degli oltre 300 studenti rapiti da una scuola cattolica in Nigeria sono sfuggiti ai loro sequestratori , ha dichiarato un gruppo cristiano in una ... Come scrive msn.com

Nigeria, il rapimento di oltre trecento studenti riapre la ferita dei cattolici - Venerdì notte, alle 2 del mattino, un gruppo armato è entrato nella scuola cattolica di Saint Mary nel distretto di Agwara, in Nigeria, e ha rapito più di ... Lo riporta ilmessaggero.it