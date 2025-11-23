Niemann Adams e Sevian Lodici racconta la sua World Cup E nel 2026 mi gioco tutto

AGI - Lorenzo Lodici è oggi lo scacchista di riferimento in Italia. Lo dice la classifica Elo, ma anche la maturità raggiunta nell’ultimo anno, che lo ha reso un giocatore solido e in grado di competere con avversari di primissimo livello. Dopo la medaglia d’argento individuale all’Europeo a squadre, in quarta scacchiera, è arrivato alla World Cup di Goa - unico rappresentante azzurro - in uno dei momenti più intensi della sua carriera. In India ha superato tre turni, affrontato partite tecniche e complesse, e mostrato un approccio più solido, continuo e lucido rispetto al passato. Il torneo gli ha dato risposte importanti: la vittoria convincente su Samadov e, soprattutto, su Hans   Niemann agli spareggi; la rimonta e la resistenza contro una leggenda come Micheal Adams, il match equilibrato, perso ai dettagli, con  Sam Sevian. 🔗 Leggi su Agi.it

