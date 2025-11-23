Nicchio parla il capitano Giustarini | Incastrone veterinario Al popolo ora chiedo di credere nel sogno
Siena, 23 novembre 2025 – Capitano del Nicchio Fabio Giustarini, questa volta non serve l’identikit del neo eletto, lei è già conosciuto avendo vinto l’ultimo Palio dei Pispini nel ’98. Che effetto fa tornare dopo 20 anni esatti dall’ultima Carriera in Piazza nel 2005? «E’ stata chiesta la disponibilità e ho detto sì perché sembrava in questo momento la soluzione migliore, così veniva detto, per il Nicchio. La Contrada ha risposto alla grande, la ringrazio per la stima, l’affetto e la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti in occasione delle elezioni. Un risultato che mi dà grossa spinta e forza per rimettermi in gioco ed affrontare una prova importante a distanza di tanti anni». 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lasciati guidare dal profumo che parla di te. Da Portobello Rimini trovi un’ampia selezione di profumi di nicchia e non solo, fragranze ricercate e note iconiche capaci di raccontare personalità, emozioni e ricordi. Un viaggio tra marchi diversi, essenze rare, ea - facebook.com Vai su Facebook
Palio di Siena: le prime parole di Fabio Giustarini capitano del Nicchio - “Il Palio deve essere un divertimento e nel divertimento ci sta tutto: perdere e vincere”. Scrive radiosienatv.it
Palio di Siena, Fabio Giustarini torna capitano della Contrada del Nicchio - Si sono concluse a tarda ora le operazioni di scrutinio delle votazioni per il rinnovo del Seggio e del Capitano della Nobile Contrada del Nicchio per il triennio 2025–2028 e del Consiglio Direttivo e ... Si legge su radiosienatv.it
Nicchio, plebiscito per Giustarini. Bis del priore Losi e Cini alla Pania - Grandissima affluenza nei Pispini per rinnovare gli organismi della Contrada, quasi 900 i votanti. Secondo msn.com