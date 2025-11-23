Neve in anticipo nell' Agrigentino | il maltempo ha imbiancato le aree montane
Neve in anticipo sull’entroterra agrigentino. L'ondata di freddo che dal Nord è giunta nella parte meridionale della Sicilia ha fatto scendere notevolmente la colonnina di mercurio, dove ad Agrigento città ha toccato una minima di 7 gradi arrivando a 5 nelle zone più interne e sui rilievi. La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
