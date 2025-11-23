Netanyahu | Tabatabai era un sanguinario

21.15 "Alì Tabatabai, il capo militare di Hezbollah era un assassino sanguinario, con le mani sporche del sangue di israeliani e americani. Di recente aveva guidato i nuovi sforzi di Hezbollah per riarmarsi dopo i duri colpi subiti" Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un video ai media, dopo il raid dell'Idf a Beirut che ha ucciso l' esponente di spicco della milizia libanese." Sotto la mia leadership lo Stato di Israele non permetterà a Hezbollah di ricostruire le proprie capacità né di costituire una minaccia per Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Centrato un condominio, ma non si sa se Haytham Ali Tabatabai sia stato colpito. Gli Usa: “Non siamo stati informati prima”. In Libano è atteso papa Leone XIV - facebook.com Vai su Facebook

Netanyahu, 'Tabatabai era un assassinio sanguinario' - "Ali Tabatabai, il capo militare di Hezbollah, era un assassino sanguinario, con le mani sporche del sangue di israeliani e americani. Segnala ansa.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «NETANYAHU, ‘TABATABAI ERA UN ASSASSINIO SANGUINARIO’» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it scrive

Bombe su Beirut: ucciso il numero due di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai - Il Capo dell'Idf congeda i comandanti in servizio il 7 ottobre: "Fallirono" Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, ha annunciato che gli alti comandanti che prestavano servizi ... msn.com scrive