Nessuna goduria continuiamo a vigilare sulla vicenda di Cittadella
«Quanto accaduto in Commissione durante l’esame della variazione di bilancio relativa anche agli stanziamenti per la riqualificazione di Piazza Cittadella, impone alcune precisazioni, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del consigliere Filiberto Putzu (Liberali Piacentini)». Parte da qui la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Valorizzare la cucina marinara per Locana AmMare è stata una goduria per gli occhi e per il palato La location ci racconta la storia dei pescatori, i piatti tutto il buono che il mare può offrire: e così, tra un pacchero e un risotto, ci siamo lasciati incantare dai - facebook.com Vai su Facebook