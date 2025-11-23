L’assoluto mattatore nella convincente vittoria maturata ieri sera nel big match contro l’Atalanta è stato, ovviamente, David Neres. Il brasiliano, autore di una doppietta (al 17? e al 38?), ha messo in mostra le specialità della casa, calpestando zolle di campo ben diverse dalla solita fascia destra di competenza, dimostrando una buona comprensione tattica dei movimenti tipici di una punta. E se Neres funzionasse bene anche come falso 9?. L’avevamo visto già in occasione del match contro l’ Inter, dove il brasiliano, in campo per 81 minuti nel ruolo di punta, ha consentito al Napoli di sviluppare le sue trame tattiche senza fornire punti di riferimento a difensori rocciosi e tignosi come Acerbi e Bastoni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Neres è più di un'ala: sa fare il falso nueve, la seconda punta. E, soprattutto, sa segnare