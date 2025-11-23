Neres e Lang a Dazn felici per la vittoria del Napoli contro l’Atalanta ma …

.ma Lang afferma: se falliamo un’altra partita si vedrà di nuovo la parte negativa. NeresDazn: “Se falliremo un’altra partita si tornerà a vedere la parte negativa”. David Neres, esterno offensivo del Napoli, è stato l’MVP del match contro l’Atalanta (doppietta per lui) e a fine partita è intervenuto al microfono di  DAZN: “Dobbiamo andare avanti perché il calcio è veloce, se falliamo un’altra partita si vedrà di nuovo la parte negativa. Non c’era tempo per parlare, bisognava guardare avanti e l’abbiamo fatto”. Lang a  Dazn: “Ho avuto un inizio complicato, ma ora sono felice! Su Conte.”. Noa Lang, esterno offensivo del Napoli, ha trovato il primo gol in Serie A nel match contro l’Atalanta, al termine del quale è intervenuto al microfono di  DAZN: “Sono davvero felice per mio fratello David Neres, abbiamo davvero una bella amicizia e merita il premio di MVP”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Neres e Lang a Dazn felici per la vittoria del Napoli contro l’Atalanta, ma …

