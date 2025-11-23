Neres e Lang a Dazn felici per la vittoria del Napoli contro l’Atalanta ma …

.ma Lang afferma: se falliamo un’altra partita si vedrà di nuovo la parte negativa. Neres a Dazn: “Se falliremo un’altra partita si tornerà a vedere la parte negativa”. David Neres, esterno offensivo del Napoli, è stato l’MVP del match contro l’Atalanta (doppietta per lui) e a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: “Dobbiamo andare avanti perché il calcio è veloce, se falliamo un’altra partita si vedrà di nuovo la parte negativa. Non c’era tempo per parlare, bisognava guardare avanti e l’abbiamo fatto”. Lang a Dazn: “Ho avuto un inizio complicato, ma ora sono felice! Su Conte.”. Noa Lang, esterno offensivo del Napoli, ha trovato il primo gol in Serie A nel match contro l’Atalanta, al termine del quale è intervenuto al microfono di DAZN: “Sono davvero felice per mio fratello David Neres, abbiamo davvero una bella amicizia e merita il premio di MVP”. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Neres e Lang a Dazn felici per la vittoria del Napoli contro l’Atalanta, ma …

Argomenti simili trattati di recente

Oltre le chiacchiere parla il campo. Parla Antonio Conte Ha estratto l'ennesimo coniglio dal cilindro di una squadra falcidiata dagli infortuni eccellenti. Ha trovato il modo per liberare Neres e Lang che hanno risposto alla grande Di Giuseppe Manzo https://www - facebook.com Vai su Facebook

73' - Sostituzione per noi: Neres Lang #NapoliComo 0-0 Vai su X

Lang a Dazn: "Ho avuto un inizio complicato, ma ora sono felice! Su Conte..." - Noa Lang, esterno offensivo del Napoli, ha trovato il primo gol in Serie A nel match contro l'Atalanta, al termine del quale è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono davvero ... Riporta tuttonapoli.net

DAZN - Napoli, Noa Lang: "Gol? Questo è solo l'inizio, la squadra mi è stata molto vicina" - Noa Lang, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro l'Atalanta. Da napolimagazine.com

Napoli-Atalanta 3-1, Neres e Lang: «È solo l'inizio, il meglio deve ancora venire» - Atalanta, ecco arrivare i primi commenti dei protagonisti sulla sfida del Maradona terminata sul risultato di 3- Segnala msn.com