Nella bufera sull’Amiata spuntano i tre punti per la Pianese

Pianese – Forlì 3-2 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Bertini M. (31’st Sussi), Simeoni, Chesti; Peli (17’st Balde), Tirelli; Bellini. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Puletto, Sodero, Spinosa, Fabrizi, Martey. Allenatore: Birindelli. FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Saporetti L., Elia, Cavallini (1’st Spinelli); Franzolini (27’st Manuzzi), Menarini, Ripani (1’st De Risio); Macrì (27’st Saporetti S.), Petrelli, Farinelli (1’st Coveri). A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Monaco, Giovannini, Graziani, Pellizzari. Allenatore: Ceglia (Marinari squalificato). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Violenza sulle donne? L'uomo abituato a dominare": bufera sulle parole del ministro Nordio. Lui si difende: "Ho detto quello che pensano tutti" - facebook.com Vai su Facebook

Dopo le inchieste di Report continua la bufera sull'autorità: i lavoratori chiedono l'azzeramento dell'intero collegio, ma per ora i quattro membri non fanno un passo indietro Vai su X

Turchia, bufera Ozer (il portiere dei tre rigori della Roma) lascia il ritiro e attacca Montella - Berke Ozer, il portiere (eroe) del Lille che in Europa League aveva parato tre rigori alla Roma, due a Dovbyk e l'altro a Soulè, è stato protagonista di uno spiacevole episodio nella sua Nazionale ... Riporta corriere.it