Napoli19enne ucciso | si consegna 15enne

12.58 Un ragazzo di 15 anni ha sparato al 19enne morto in un agguato a Napoli. Il giovane si è consegnato alla Polizia accompagnato dal proprio avvocato. Era stato già identificato e veniva ricercato dagli agenti sin da ieri. La vittima, Marco Pio Salomone, con precedenti per spaccio di droga,è stato colpito in fronte da un proiettile mentre era in auto con dei suoi amici in zona Arenaccia. Il minorenne è accusato di omicidio, porto e detenzione illegali di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it