Il Napoli torna a vincere e lo fa con autorità: 3-1 all’Atalanta in una partita decisa già nel primo tempo dalla doppietta di David Neres (17?, 38?) e dalla zampata di Noa Lang al 45?. La reazione bergamasca nella ripresa, firmata da Gianluca Scamacca al 52?, non è però sufficiente a ribaltare il risultato. Gli azzurri conquistano tre punti che, in attesa delle gare di domani, valgono il momentaneo primo posto in classifica. Primo tempo a senso unico Napoli. Il match allo stadio Diego Armando Maradona si mette subito sui binari voluti dai padroni di casa. Al 4? Neres scatta sulla destra e serve Di Lorenzo: il tiro del capitano sfiora il palo e dà il primo segnale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Napoli travolge l’Atalanta 3-1, Bologna corsaro a Udine 3-0