Napoli scelto il sostituto di Anguissa | Manna si fionda sul talento del Porto

Il giovane talento del Porto ha catturato l'attenzione del Napoli: il ds Manna si prepara a sfidare mezza Europa per il centrocampista. Il Napoli è pronto a scatenare una vera e propria battaglia di mercato: il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo gli occhi su Victor Froholdt, 19enne danese di proprietà del Porto. Con il centrocampo azzurro orfano degli infortunati Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, il club di Aurelio De Laurentiis si è messo alla ricerca del giusto rinforzo per non rendere così evidente la doppia pesante assenza in mezzo al campo. Il ds Manna è a caccia di un giovane che abbia il giusto mix tra qualità e quantità.