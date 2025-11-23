Napoli ritrova gioco e identità | 3-1 all’Atalanta e sorpasso momentaneo su Roma e Inter

Dopo la crisi di Bologna e le tensioni della pausa, gli azzurri di Conte tornano a brillare: doppietta di Neres, gol di Lang e gestione solida. Scamacca illude i bergamaschi. Notte da capolista in attesa delle gare di Roma e Inter. Il Napoli rinasce quando sembrava sul punto di smarrirsi. Dalla sconfitta di Bologna e da una pausa nazionali agitata, gli azzurri ripartono con un successo pesante: al “Maradona” la squadra di Antonio Conte batte 3-1 l’Atalanta di Raffaele Palladino e, almeno per una notte, scavalca Roma e Inter issandosi in cima alla classifica. Conte cambia volto al Napoli, rispolverando un 3-4-3 dettato più dall’emergenza che dalla scelta estetica, ma che si rivela decisivo. 🔗 Leggi su Sportface.it

