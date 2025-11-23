Napoli-Qarabagh Champions League 25-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Napoli è rientrato dalla sosta alla grande con la vittoria sull’Atalanta e ora cerca il riscatto anche in Champions League, dove ospita al Maradona il Qarabag per il quinto turno del girone unico a 36 squadre. I partenopei stanno provando ad uscire da un periodo piuttosto negativo e hanno bisogno di un bel risultato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

