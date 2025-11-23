Napoli Juve due azzurri a rischio per il match del Maradona? Ecco cosa trapela dopo la gara contro l’Atalanta | le ultime lato infortuni

Napoli Juve, il punto sugli infortuni: il difensore e l’attaccante si sono fermati per precauzione. Il rischio per il match è scongiurato. La vittoria del Napoli contro l’ Atalanta è stata fondamentale per il morale di Antonio Conte, ma la squadra e l’ambiente hanno vissuto momenti di apprensione. Sia Rasmus Hojlund che Amir Rrahmani sono usciti dal campo per infortunio. La paura è stata forte, specialmente in vista del prossimo ciclo di partite cruciali. Fortunatamente per gli azzurri, l’allarme è rientrato rapidamente. La natura della doppia sostituzione, infatti, è stata di carattere precauzionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, due azzurri a rischio per il match del Maradona? Ecco cosa trapela dopo la gara contro l’Atalanta: le ultime lato infortuni

